Vreven kan leven met 0-0: 'Onze magical spelers waren vandaag niet zo magic'

ROTTERDAM - Het duel Excelsior - NAC kende maar één gespreksonderwerp na afloop: het onterecht afgekeurde doelpunt van Mike van Duinen, vlak na rust. NAC-trainer Stijn Vreven kon er niet mee zitten. "Het mag ons ook wel eens meezitten."

Vreven kon wel leven met de 0-0. Volgens de oefenmeester was het een gelijkwaardig duel dat geen winnaar verdiende. "Excelsior heeft meer mogelijkheden gehad, maar wij hebben de beste kansen gehad. Natuurlijk komen wij goed weg met het afgekeurde doelpunt, maar het mag ons ook wel eens meezitten. Dat mag best eens gezegd worden."

'Niet zo magic'

Vreven: "Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. We hebben goed vanuit de organisatie gespeeld en de spelers hebben veel energie in de wedstrijd gestoken. We hebben een aantal magical players maar die waren vandaag jammergenoeg niet magic en dan kun je gelijkspelen."

In tegenstelling tot Vreven zullen spelers, trainer en fans van Excelsior vandaag nog een paar keer hoofdschuddend naar de beelden van de afgekeurde treffer van Mike van Duinen kijken. Volgens assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra was de bal bij de voorzet van Stanley Elbers over de achterlijn gegaan en werd het doelpunt daarom geannuleerd.



Oordeel zelf

Uit de herhaling werd dit echter absoluut niet duidelijk. Oordeel zelf bij het bekijken van de beelden hieronder.