Alles op alles voor 'pechwagenbouwers' van CV de Lolmakers

LEENDE - Het is donderdag 23 februari, één dag voor carnaval. De politie rolt een drugslab op dat verstopt zit naast de loods van carnavalsvereniging De Lolmakers. Ze moeten meteen stoppen met hun werk en kunnen hun praalwagen niet meer afmaken. Voor de bouwers is de carnavalsoptocht van de baan. Afgelopen jaar hebben ze 'alles op alles' gezet om met een mooie wagen voor de dag te komen.

Het drugslab lag maar vijf meter van de bouwers vandaan. Bas Bunthof van CV De Lolmakers beseft dat het heel anders had kunnen aflopen. "Het was toen een enorme domper voor ons dat we weg moesten uit de loods. We waren erg teleurgesteld. Maar we mogen blij zijn dat er niks gebeurd is. Nu kunnen we relativeren, het was maar een carnavalswagen"





Alles op alles

De wagen was bijna klaar. Kat in 't bakkie, zou je zeggen, maar de bouwers dachten daar anders over. "We hebben een paar delen gebruikt maar het meeste hebben we opnieuw opgebouwd.





Het thema van de wagen is 'alles op alles'. Een dubbelzinnige titel want het slaat niet alleen op de wagen waarmee van alles gestapeld kan worden maar de naam verwijst ook naar het harde werk van de bouwers. Dat werk werd beloond. De Lolmakers werden zaterdag eerste in de optocht van Maarheeze.