Bertrams straalt onder de lat bij NAC: 'Voel me fitter dan ooit'

ROTTERDAM - Nigel Bertrams keerde tegen Excelsior terug onder de lat bij NAC na een schorsing van zes wedstrijden. Hij kende een prima rentree in Rotterdam. Bertrams was een paar keer beslissend voor zijn ploeg en hield zijn doel negentig minuten lang schoon.

"Ik mag niet klagen, dit was een goeie dag op het werk", aldus Bertrams, die vlak na rust toch één keer moest vissen. Het doelpunt van Excelsior-spits Mike van Duinen werd echter afgekeurd. Ten onrechte, zo weet ook Bertrams. Bij de voorzet van Stanley Elbers waaruit de treffer viel zou de bal de achterlijn zijn gepasseerd. "Die bal was niet over de lijn", weet Bertrams ook. "Daar hebben we geluk gehad. Maar dat mocht ook wel een keer."

Vertrouwen

"Ik heb zes wedstrijden moeten toekijken", zegt Bertrams. "Dan is het lekker dat ik vandaag met zo'n optreden kan terugkomen. Dat moet alleen maar vertrouwen geven."

"De zes wedstrijden schorsing was enorm balen, maar ik heb de knop snel kunnen omzetten", vervolgt Bertrams. "Ik heb geprobeerd er een positieve draai aan te geven, heb veel krachttraining gedaan. Ik wilde er vandaag stáán. Zo fit als nu heb ik me nog niet gevoeld, dus dit is loon naar werken."

Rust

NAC-trainer Stijn Vreven gaf na afloop tekst en uitleg over zijn keuze om Bertrams meteen weer de voorkeur te geven boven collega-keeper Mark Birighitti. "Nigel is voor het team op dit moment het beste. Hij straalt rust uit, hij stuurt zijn verdediging en hij doet geen gekke dingen."