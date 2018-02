Mathieu van der Poel heerst in Hoogstraten: record weer stapje dichterbij

HOOGSTRATEN - Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag de veldrit van Hoogstraten gewonnen en daarmee de algehele titel in het Superprestige-seizoen op zijn naam geschreven. Met nog één cross op de Superprestige-kalender kan hij niet meer worden achterhaald door de concurrentie.

Van der Poel verzamelde dit Superprestige-seizoen al honderd punten en is daarmee zeker van de eindzege. Hij passeerde in de voorlopige stand de Belg Wout van Aert, die in de laatste wedstrijd in Middelkerke - aanstaande zaterdag - niet meer in actie komt. Van de Poel kan daarom niet meer worden achterhaald in de eindrangschikking.

Van Aert zesde

VDP eindigde in het Belgische Hoogstraten vóór de Belg Laurens Sweeck en zijn broer David. Wereldkampioen Van Aert finishte uiteindelijk als zesde. "Het was uiteindelijk nog wel een fijne cross", liet Van der Poel na afloop weten. "In het begin bleven we met een grote groep samen door de felle wind. Maar ik voelde wel dat ik nog een versnelling in de benen had. Leuk dat David uiteindelijk nog derde is geworden."

Eerder op de dag kwamen de vrouwen in Hoogstraten in actie. Maud Kaptheijns uit Westerhoven kwam als tweede over de meet achter de oppermachtige Sanne Cant uit België.

Hegemonie

Na zijn mislukte jacht op de wereldtitel herstelde Van der Poel zaterdag zijn hegemonie van dit seizoen al door in het Belgische Lille de Krawatencross, die meetelt voor de DVV-Trofee, te winnen. Hij behaalde ook de eindzege in de DVV-Trofee. Eerder verzekerde hij zich al van de eindzege in de wereldbeker.

De winst in Hoogstraten was alweer de 28ste zege van het seizoen voor Van der Poel. Daarmee is hij nog maar twee zeges verwijderd van een evenaring van het record van de Belg Sven Nys, die in het seizoen 2006/'07 dertig keer zegevierde. Komende zaterdag komt Van der Poel opnieuw in actie als in Middelkerke de achtste en laatste veldrit van het Superprestige-seizoen op het menu staat: de Noordzeecross.