Het leven is voor Thijs van der Molen nog steeds goed in het Brabantse land.

BREDA - Tussen de schuifdeuren in zijn flatwoning, zingt Thijs van der Molen nog maar eens een keer de kraker uit 1979: 'Het leven is goed in het Brabantse land'. Destijds gingen er een half miljoen exemplaren van over de toonbank. Bijna veertig jaar later treedt Van der Molen nog steeds op met steevast op het repertoire de hit van toen.

“Ik heb natuurlijk als artiest het geluk gehad dat ik zo’n enorme hit heb gehad met dat nummer. Ook met andere nummers, maar ‘Het Brabantse land' is een evergreen geworden die iedereen overal nog steeds meezingt.” Behalve met deze klassieker heeft de Bredanaar grote hits gehad met ‘Drinke totteme Zinke’ en ‘Pak ze maar beet, zei tante Greet'. De zanger schat dat hij in totaal rond de zevenhonderdduizend platen heeft verkocht.



Nostalgie ligt op tafel

Op tafel heeft Van der Molen plakboeken vol liggen met hoogtepunten uit zijn carrière. “Ik heb nog voor de Koningin gezongen, met Vader Abraham en kijk, hier sta ik nog op de foto met Frank Masmeijer.” Deze dagen treedt hij nog op in een paar kroegen en hij is onder meer te gast bij het plaatselijk populaire Baronie-TV.



Waar is de poen.....

Wie denkt dat Van der Molen flink geld heeft overgehouden aan de hit ‘Het leven is goed’, komt zwaar bedrogen uit. “Ik denk dat er helemaal geen royalty’s zijn. Ik heb nooit iets gezien of gekregen. Ik heb er weleens naar gevraagd, maar het is één duistere en mysterieuze zaak.” Ook de mannen van oude stijl jazzorkest Oh Sixteen - Oh Seven uit Prinsenbeek, die onder meer de muziek voor het nummer hebben gecomponeerd, gaven vorig jaar in een interview nog aan dat ook zij nooit geld hebben gezien.



Helemaal niets

Om een lang verhaal heel kort te maken: de Prinsenbekers werden beschuldigd van plagiaat omdat het nummer al in 1958 geschreven zou zijn door twee Dongense kloosterlingen. Na de ontstane ophef eind jaren zeventig verschuilden producers en platenmaatschappij zich achter elkaar en kregen muzikanten en zanger helemaal niets, op wat vage verhalen na.



Van der Molen kan er niet meer meezitten, ook niet dat onze provincie nog steeds geen eigen volkslied heeft. En Brabant van Guus Meeuwis vindt hij in één woord geweldig. Thijs van der Molen viert carnaval 2018 op zijn eigen manier, een beetje terugkijkend op zijn lange carrière en in het ‘hier en nu’ met een paar optredens.