Brand meester in voormalige fabriek van Jonker Fris in Heusden, maar nablussen gaat door

HEUSDEN - Het vuur in de leegstaande fabriek van Jonker Fris in Heusden is onder controle. Tegen halfelf zondagavond kon de brandweer het sein brand meester geven. Het nablussen zal nog wel tot zeker een uur in de nacht van zondag op maandag gaan duren, zo meldt een woordvoerder.

Volgens hem brak het vuur rond zeven uur zondagavond uit, ergens in het midden van het pand waar houten vloeren liggen. Er werden in totaal zeven wagens ingezet om de brand te blussen.



'Blijf uit de rook'

De fabriek staat aan de Nieuwe Maasdijk. De vlammen sloegen al snel uit het dak en er ontstond veel rookontwikkeling. De gemeente Heusden waarschuwde mensen uit de rook te blijven.



Over de precieze oorzaak van de grote brand is niets bekend. De brandweer heeft een zogeheten looplijn vastgesteld: de brand mag die niet overschrijden.De activiteiten van Jonker Fris in Heusden duurden van 1910 tot 2008 . Per jaar werden er 100 miljoen stuks groentenconserven geproduceerd. Dat werk werd overgenomen door HAK in Giesseen.De merknaam Jonker Fris wordt nog wel als fruitmerk voor vlaaivullingen gebruikt.