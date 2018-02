Ireen Wüst kan olympische legende Claudia Pechstein van de troon stoten

PYEONGCHANG - Ireen Wüst krijgt maandag op de 1500 meter de kans om de Duitse schaatslegende Claudia Pechstein te verdringen van de eerste plaats op de eeuwige ranglijst van meest succesvolle schaatssters in de olympische historie.

De schaatsster uit Goirle veroverde zaterdag bij de 3000 meter de zilveren medaille. Dat was haar negende olympische plak, evenveel als recordhouder Pechstein. Wüst verdeelde haar negen medailles over drie Olympische Winterspelen. Ze won eerder goud en brons in Turijn (2006), goud in Vancouver (2010) en tweemaal goud en driemaal zilver in Sotsji (2014).



Pechstein recordhouder

Pechstein verzamelde haar negen olympische medailles op vijf Olympische Winterspelen tussen 1992 en 2006. Haar oogst herbergt vijf gouden plakken, twee zilveren en twee bronzen. De Duitse kwam niet in actie tijdens de Spelen van 2010 in Vancouver en bleef zonder eremetaal tijdens de Spelen van Sotsji.

Canadese tegenstand

De jacht van Wüst op haar tiende olympische medaille gaat maandag om 13.30 uur van start. Ze neemt het in de elfde rit van de 1500 meter op tegen de Canadese Brianne Tutt. De Brabantse won tijdens de Spelen al drie keer eerder eremetaal op deze afstand: brons in 2006, goud in 2010 en zilver in 2014.

