Code geel: kans op gladheid en ongelukken in ochtendspits, maar optochten lopen geen gevaar

EINDHOVEN - Her en der in Brabant merken carnavalsvierders het al: het sneeuwt. Als de voortekenen niet bedriegen, dan zullen de weersomstandigheden de komende uren en zeker maandagochtend er niet beter op worden.

Rijkswaterstaat heeft al laten weten dat het verkeer in de spits extra last zal hebben van winterse buien en mogelijke opvriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft vanwege de weersomstandigheden voor heel Nederland tot 11.00 uur code geel afgegeven.

'Matig uw snelheid'

’Houd afstand en matig uw snelheid', is de boodschap die Rijkswaterstaat weggebruikers wil meegeven. Ze moeten rekening houden met langere reistijden en krijgen het advies hun rijstijl aan te passen. De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht vanwege de gladheid meer ongelukken dan normaal en daarmee ook op ongebruikelijke plaatsen opstoppingen.

De gladheid kan zich al zondagavond en -nacht voordoen. ,,Maar maandagochtend is het altijd druk in het verkeer en kan de gladheid zich op de weg extra doen gevoelen'', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Extra opletten

Bepaalde plaatsen zijn nog gevoeliger voor gladheid als gevolg van bevriezing. Vooral niet-gestrooide lokale wegen, viaducten en op- en afritten kunnen extra glad zijn. Het effect van strooizout wordt door nieuwe buien deels teniet gedaan.



Een moeilijke taak voor de wegbeheerder om wegen goed berijdbaar te houden dus. Voor alle weggebruikers, te voet, in de auto, de vrachtwagen of op de bus, extra reden dus om waakzaam te zijn. Maar als de spits voorbij is, dan zal carnaval vierend Brabant maandag nauwelijks hinder ondervinden van wat voor wintermezzo dan ook.