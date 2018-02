Virgil van Dijk uitgejouwd door fans Southampton: 'Ik heb ervan genoten'

SOUTHAMPTON - Virgil van Dijk speelde zondag met Liverpool de pikante uitwedstrijd tegen Southampton, de voormalige club van de Bredase verdediger. Hij kreeg geruime tijd de wind van voren van de supporters van The Saints, maar dat deed hem weinig.

Van Dijk maakte deze winter voor ruim tachtig miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en hij wist dat hem een beladen wedstrijd te wachten stond. Zeker omdat Van Dijk al maanden daarvóór een verstoorde relatie had met The Saints. De international werd afgelopen zomer al aan Liverpool gelinkt, maar van een transfer kwam het toen niet. Tot grote teleurstelling van de verdediger. Het leidde zelfs tot een conflict met zijn werkgever Southampton.

Verbannen

De clubleiding van Southampton vond dat hij met zijn hoofd te veel bij een transfer zat en zich te weinig om zijn huidige club bekommerde. Van Dijk werd tijdelijk verbannen uit de selectie en maakte pas eind september zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Dit alles leidde ertoe dat Van Dijk zondagmiddag continu werd uitgejouwd. De verdediger hoefde de bal maar aan te raken of het boegeroep en de fluitconcerten kletterden van de tribunes in het Saint Mary's Stadium.

Onbewogen

Van Dijk zelf bleef er onbewogen onder. "Ik heb ervan genoten", reageerde hij na afloop voor de camera's van de BBC. "Dat is het enige wat je kunt doen als zoiets gebeurt. Ik vind de reacties een tikkeltje oneerlijk, omdat niemand precies weet wat er vorige zomer allemaal is gebeurd. Ik ben er in elk geval rustig onder gebleven."

Primeur voor Van Dijk

Liverpool won de uitwedstrijd tegen Southampton met 0-2 door doelpunten van Roberto Firmino en Mohamed Salah. Voor Van Dijk, die zijn vijfde officiële wedstrijd voor The Reds speelde, was het zijn eerste wedstrijd bij Liverpool waarbij hij zonder tegentreffer van het veld stapte.

Op de vraag of het hem pijn deed zijn oude club zo te zien ploeteren, antwoordde de verdediger bevestigend: 'Ik heb nog veel vrienden bij Southampton en de club gaat me na aan het hart. Het is moeilijk voor ze om uit de degradatiezone te klimmen, maar er is kwaliteit genoeg in de selectie om dat voor elkaar te krijgen.'