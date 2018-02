'Alles is kapot, we moeten weer op nul beginnen', grote brand op industrieterrein in Vlijmen

VLIJMEN - De brandweer heeft maandag de handen vol gehad aan een uitslaande brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vliedbergweg in Vlijmen. Het vuur brak 's ochtends rond vijf uur uit, bij een opslagruimte naast Riant Verhuur. Dit bedrijf houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van bouwmaterialen en feestartikelen. Op het eind van de middag laaide het vuur weer enigszins op, waardoor de brandweer andermaal in actie moest komen.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Er was op dat moment niemand in het gebouw aanwezig. Verschillende korpsen werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. De rook trok over de Vliedberg en de A59. De brandlucht was voor automobilisten goed te ruiken.



Tweede brand in Heusden

Het was de tweede keer in nog geen twaalf uur tijd dat er een grote brand heeft gewoed in Heusden, want zondag werd al de leegstaande fabriek van Jonker Fris in Heusden getroffen. Ook toen was er sprake van een grote rookontwikkeling.



De gemeente adviseerde mensen uit de rook te blijven. Bij de brand in Vlijmen droeg ze inwoners zelfs op ramen en deuren te sluiten, omdat rook niet goed is voor de gezondheid. De politie verstuurde op haar beurt tweemala een NL Alert. Rond kwart over zeven maandagochtend kon het sein brand meester worden gegeven. Ondertussen waren zes huizen ontruimd en moest voor tien mensen opvang worden geregeld. Vier mensen werden met ademhalingsprobemen ter controle naar een ziekenhuis gebracht, maar zij zijn inmiddels thuis. Het nablussen heeft nog uren geduurd.

'Waterschade is dramatisch'

Eigenaar Jan Kivits van Riant Verhuur stond maandagochtend vroeg te kijken bij de brand. "Vier jaar geleden hadden we dit ook al", vertelde hij. "Toen ontstond de brand door kortsluiting achter ons gebouw en ook dit keer is de brand uitgebroken in een ruimte achter ons, waar spullen opgeslagen lagen. Op zich brandt het niet overdreven, maar de waterschade is dramatisch voor onze machines. Alles is kapot, we moeten weer op nul beginnen. Het duurt zeker drie maanden voordat we weer aan de slag kunnen."