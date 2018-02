Beveiliger wil man helpen, maar krijgt klap in gezicht als dank

KAATSHEUVEL - Een beveiliger heeft zondagnacht een klap in zijn gezicht gekregen toen hij een onwel geworden man wilde helpen. De 33-jarige man had veel te diep in het glaasje gekeken en was in de Peperstraat in Kaatsheuvel 'out' geraakt.

De beveiliger was door een collega te hulp geroepen omdat er een carnavalsvierder bewusteloos op de koude grond lag. Toen de beveiliger ter plaatse was, bleek de alcoholliefhebber al weer te staan.

Omdat de ambulance onderweg was, wilde de beveiliger de man even laten wachten. Daar had hij echter niet zo'n trek in. Daarom haalde de man flink uit en raakte de beveiliger op zijn linkeroor. Zijn bril viel van zijn neus en raakte beschadigd. Er is aangifte tegen de man gedaan.

De politie kwam erbij en pakte de man op. Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een blaastest afgenomen. Hij blies 785 ugl. Dat is ongeveer 1.80 promille.