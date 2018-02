Gijs Snijders wint 278ste Metworstrennen in Boxmeer: 'Wow, dat ging hard!'

BOXMEER - Gijs Snijders mag zich voor minstens een jaar weer Metworstkoning noemen. Hij won aan het begin van de middag de Metworstrennen, een van de oudste carnavalstradities van ons land. Vorig jaar won Rens Verberkt deze historische paardenrace op het Vortums Veld, de weg tussen Boxmeer en Vierlingsbeek. Dit jaar schreven veertien 'jonge gezellen' zich in.

Verberkt was ook tijdens de jongste editie op dreef. Hij plaatste zich maandagochtend weer voor de finale, samen met Gijs Snijders - de koning van 2016 - en Roy van Eck. De finale was het hoogtepunt van de dag.





Afgerekend met concurrentie

Verberkt rekende in de aanloop naar de eindstrijd af met Kenny Knuimans, Van Eck klopte Levi Hinke in een rechtstreeks duel en Gijs Snijders was te sterk voor Niek Brenninkmeijer en Bart de Kort.

Verschillende meisjes stonden deze maandagochtend geïnteresseerd toe te kijken. "Er zitten heel leuke deelnemers bij", lacht een van hen. Trots: "Eentje is mijn vriend, haha." Ook verslaggever René van Hoof kijkt zijn ogen uit. "Wow, dat gaat hard!"

'Mooie dag'

De jongste van de veertien deelnemers is dertien jaar, de oudste 22. Dat moet ook, vanwege de historische voorschriften. "Daarin staat dat de deelnemers 'jonge, ongetrouwde gezellen' moeten zijn", vertelt Hans Fleuren van Vereniging De Metworst. "Ze moeten geboren en getogen zijn in de gemeente Boxmeer, dus niet in het Radboudumc in Nijmegen. Het Maasziekenhuis mag nog net."

Fleuren spreekt van een 'mooie dag'. "Het is de 278ste keer dat deze wedstrijd wordt georganiseerd", vertelt hij. "Omdat het goed weer is vandaag, verwachtten we vooraf tien- tot twintigduizend bezoekers. De Metworstrennen bestaan al lang, maar ze zijn nog steeds springlevend."



Freule Aleida

De traditie is volgens de overlevering ontstaan in de vijftiende eeuw, toen freule Aleida bij Sambeek van de weg raakte tijdens haar wekelijkse rijtoer met haar koets. "Gezelle boerenzonen op paarden hebben haar toen gered", vertelt Fleuren.

Als beloning besloot de freule jaarlijks een zeven ellen lange metworst, een wegge en een brood, twee vaten bier en een halve varkenskop beschikbaar te stellen. Vanaf dat moment wordt elk jaar - nadat Boxmeer in alle vroegte wakker is getoeterd - een paardenrace gehouden om te bepalen wie deze prijs in ontvangst mag nemen. "Daarom is het credo van onze vereniging ‘Wij handhaven het recht onzer vaderen’. "



Gelanceerd

Tijdens de races gaat het er fel aan toe. Zo viel Gerben Stevens maandagochtend geblesseerd uit in rit drie. Onderweg brak een beugel bij zijn paard af waardoor Stevens van zijn paard viel. Hij moest door naar de ehbo en machteloos toezien hoe de andere deelnemers verder streden om de eer.

Een van de vele toeschouwers is de 14-jarige Wessel. Vorig jaar deed hij nog mee aan de knollenrace in Sambeek. Dat is een wat kleinere race, met Belgische knollen. "Toen brak ik mijn rug", vertelt hij. "Toen ik na mijn race bij de finish wilde gaan staan, stopte mijn paard ineens en werd ik gelanceerd. Dat deed heel erg pijn." Inmiddels is hij hersteld, maar opnieuw meedoen ziet hij niet zitten. "Ik durf er niet meer op."