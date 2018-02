Zwaargewonde bij ernstige mishandeling in huis in Heeze

De man werd zaterdagavond gevonden in een woning in Heeze. (Foto: Rob Engelaar)

HEEZE - Een man die zaterdagavond gewond werd gevonden in een huis aan de Warande in Heeze, blijkt ernstig te zijn mishandeld. Dat meldt de politie.

De man werd zaterdag gevonden na een melding die rond half elf binnenkwam bij de politie. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Verdachte aangehouden

De politie laat weten dat in diezelfde woning ook direct een verdachte is aangehouden, een 43-jarige man uit Heeze. De man wordt verdacht van zware mishandeling en/of poging tot doodslag. De politie is nog bezig met sporenonderzoek in het huis.