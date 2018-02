Carnavalswagentje gestolen en in sloot gedumpt

Dit had ook in Kielegat kunnen rijden. (Foto: Alexander Vingerhoets)

Er is maar weinig van over. (Foto: Alexander Vingerhoets)

BREDA - De leden van carnavalsvereniging Wittegeiut uit Etten-Leur werden maandagochtend met een kater wakker. Een deel van hun carnavalswagen was gestolen uit de loods en gedumpt in een sloot aan de Hoevenseweg in Etten-Leur. Het ging om het kleine wagentje met het titelbord dat voor de grote wagen uit reed.

Zondag won de carnavalsvereniging nog een tweede prijs in Etten-Leur. Ook ging de vereniging er met de Narrentrofee en de publieksprijs vandoor. Maandag neemt de wagen deel aan de optocht in Breda.