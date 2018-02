Jumbo-vrachtwagen ramt eigen winkel in Deurne, klant loopt hoofdwond op

DEURNE - Een vrachtwagen van Jumbo heeft maandagochtend de achteringang van de Jumbo-supermarkt in Deurne geramd. De ingang van de supermarkt is deels ingestort. Een klant van de winkel aan de Stationsstraat liep een flinke hoofdwond op toen hij enkele stenen op zijn hoofd kreeg. Hij was op het moment van het ongeluk met drie kinderen in de winkel.

Medewerkers van de supermarkt schoten de man direct te hulp. Even later is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen raakten niet gewond, maar zij zijn erg geschrokken.

Een auto die bij de ingang geparkeerd stond, raakte beschadigd.

Vrachtwagen nog niet weggehaald

De vrachtwagen stond aan het begin van de middag nog deels tegen het pand. De truck is nog niet weggehaald omdat de supermarkt dan mogelijk verder instort. Deskundigen van de gemeente zijn ter plekke om de constructie van het pand te beoordelen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt er met de constructie van de winkel weinig aan de hand, maar dit moet volgens hem wel met zekerheid worden vastgesteld door een bouwkundige.

Oorzaak onduidelijk

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Wat de precieze schade is, is ook nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Jumbo laat maandagmiddag weten dat de schade 'op dit moment in kaart wordt gebracht'.

De winkel hoefde maandag niet te worden ontruimd.