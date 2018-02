Mooie carnavalswagen gespot? Stuur je foto op voor Omroep Brabant-wedstrijd

D'n opstoet in Kruikenstad (foto: Twan Spierts).

EINDHOVEN - De provincie wordt overspoeld met kleurrijke, grappige en mooie carnavalswagens. De een nog spectaculairder dan de ander. Omroep Brabant is op zoek naar de allermooiste. Stuur daarom een foto van jouw favoriet op!

De kiekjes van de wagens kunnen worden opgestuurd via Facebook. Plaats je foto in een reactie. Insturen kan ook via Instagram. Gebruik dan #fijnfisjenie





De redactie kiest uiteindelijk vier wagens uit. Mensen kunnen vanaf dinsdagavond op de kanshebbers stemmen via Facebook. De winnaar wordt woensdag bekendgemaakt.