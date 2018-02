Jongen (17) neergestoken in Valkenswaard, 17-jarige verdachte vast

Steekpartij in Valkenswaard (foto: archief).

VALKENSWAARD - Een jongen van zeventien uit Mierlo is zondagnacht in zijn rug gestoken. Dat gebeurde op de Markt in Valkenswaard. Het slachtoffer raakte niet levensbedreigend gewond en heeft het ziekenhuis alweer mogen verlaten.

De politie was zo snel ter plaatse dat ze een ook 17-jarige jongen uit Valkenswaard als verdachte kon aanhouden. Hij zit vast. Waarschijnlijk gaat het om een uit de hand gelopen ruzie.



Groepjes jongeren

De politie kreeg om kwart over één de melding dat er iemand was neergestoken. Op de Markt waren op dat moment diverse groepjes jongeren. De politie onderzoekt de zaak verder en zoekt getuigen.