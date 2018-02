Carnavalsbaby's Savi, Daan en Mayra 'veroeteld' en vertroeteld in Jeroen Bosch Ziekenhuis

OETELDONK - Savi, Daan en Mayra vieren carnaval van ‘keinds af aon’. De drie baby’s werden met carnaval geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. En daar werden ze direct 'veroeteld' én vertroeteld door de verpleegkundigen van de afdeling verloskunde.

Traditioneel met zelfgemaakte mutsjes, zo laat het Bossche ziekenhuis op Facebook weten.

Met daarbij een foto van de drie kleintjes die behalve door de mutsjes in Oeteldonkse kleuren ook worden warm gehouden door een dito sjaal en hoe kan het ook anders... verschillende oetels.





'Oeteldonkse kleuren geen probleem'

De vader van Savi, Jeroen Geerts, laat maandag weten dat zijn zoontje inmiddels thuis is. In Rosmalen ofwel Zandhazendurp. En met Savi, mama, grote zus Liv (4) en papa gaat het helemaal goed.

De carnavalskleuren in Rosmalen zijn overigens blauw/wit, maar met de Oeteldonkse kleuren heeft Jeroen 'geen probleem hoor', laat hij weten. Het rood-wit-gele mutsje heeft kleine Savi zondag dan ook heel de dag op gehad.

Later dan gepland

Savi werd zondagochtend geboren. En dat was wat later dan gepland. 2 februari was namelijk de uitgerekende datum. Dat de kleine zijn ouders tot carnaval heeft laten wachten, is eigenlijk wel bijzonder. Zij hebben namelijk een café/partycentrum in Boxtel. En daar is het met carnaval uiteraard een gekkenhuis.

Jeroen krijgt daar dit jaar uiteraard wat minder van mee. Maar dat vindt hij niet zo erg. "Andere runnen de boel daar nu prima", vertelt hij. Maar dinsdag gaat hij met Liv toch even wat sfeer proeven in Boxtel. "Zodat we er ook dit jaar nog iets van meekrijgen."