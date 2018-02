Bekijk de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek) nu op Omroep Brabant

De optocht in Boemeldonck.

PRINSENBEEK - ‘We zien ut zitte’, dat is het motto dit jaar in Boemeldonck. Mensen die de optocht in Prinsenbeek zondag hebben gezien, dachten waarschijnlijk hetzelfde. Er kwamen prachtige wagens voorbij. Bekijk de stoet nu op Omroep Brabant en hier, op de site.