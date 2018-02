Echtpaar urenlang gegijzeld en met de dood bedreigd in Budel, cel maar geen tbs voor John van T.

DEN BOSCH - John van T. (48) uit Geldermalsen krijgt geen tbs met dwangverpleging. Hij moet wel 3,5 jaar de gevangenis in voor een gijzeling en een poging tot afpersing in Budel. De rechtbank in Den Bosch heeft dit maandag bepaald. Van T. moest zich bij de rechter verantwoorden voor het gijzelen van een echtpaar in Budel.

Zijn handlanger uit Tiel huurde een boerderij van het echtpaar. Volgens de man uit Geldermalsen had het echtpaar informatie achtergehouden over (de omgeving van) het pand. Daarom wilde hij in april vorig jaar bij hen de huurpenningen en een borgsom terughalen.

Het echtpaar werd naar Budel gelokt en daar werden ze volgens de rechtbank door Van T. en een handlanger uit Tiel drie uur lang gegijzeld. De slachtoffers werden met de dood bedreigd en ook is fysiek geweld gebruikt om hen te dwingen het geld af te geven en een contract te tekenen. De verhuurders hadden ‘geluk’ dat ze geen bankpas hadden. Hierdoor kon geen geld worden overgemaakt en bleef het bij een poging tot afpersing.

Doodsangsten

Volgens de rechter is Van T. de initiatiefnemer en legde hem een zwaardere straf op dan de maat uit Tiel. Ook die man is al eens veroordeeld door de rechter. Beiden werd aangerekend dat de slachtoffers doodsangsten hebben uitgestaan en dat ze nog altijd bang zijn dat de verdachten hun dreigementen alsnog uitvoeren.

De officier van justitie had tegen de 48-jarige man tbs met dwangverpleging geëist. Om die reden nam de man de benen toen de zaak eind vorige maand werd behandeld.

Twintig jaar tbs

Zijn vlucht leidde tot de nodige opschudding in het Paleis van Justitie. In 1989 stak hij iemand dood nadat het slachtoffer een puppy had mishandeld. Van T. kwam achter slot en grendel en bleef twintig jaar onder behandeling in een tbs-kliniek. In 1997 slaagde hij erin te ontsnappen uit de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Een dag na zijn vlucht liet hij via zijn advocaat Job Knoester weten dat hij ‘verbijsterd’ was over de ophef die is ontstaan. Van een ontsnapping was volgens de raadsman geen sprake. “Hij mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Hij had dus de keuze om te blijven of weg te gaan. Toen bleek dat ze hem weer tbs wilden opleggen, liepen de emoties hoog op en ging hij weg”, aldus Knoester.

'Volledig toerekeningsvatbaar'

De officier van justitie vindt dat de verdachte tijdens zijn daad aan een stoornis leed waarvoor gedwongen behandeling nodig zou zijn, maar de rechter gaat daar niet in mee. De man uit Geldermalsen wordt dus als volledig toerekeningsvatbaar beschouwd. De uitspraak is gebaseerd op rapporten van een psychiater en een psycholoog.

De inwoner van Tiel kreeg overigens een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook mag hij tijdens een proeftijd van twee jaar niet in Budel komen en geen contact zoeken met de slachtoffers. De rechtbank heeft verder bevolen dat de twee mannen samen een schadevergoeding van bijna vijfduizend euro moeten betalen aan het echtpaar.