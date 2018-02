Man trapt 2-jarige peuter in de rug in Rosmalen

ROSMALEN - Een 2-jarig jongetje is maandagochtend bij de Aldi aan de Molenhoekpassage in Rosmalen in de rug getrapt door een onbekende man. De man deed dat zonder enige aanleiding. De moeder stond rond negen uur 's ochtends met haar zoontje te wachten om over te steken naar de parkeerplaats.

De man had toen net zijn fiets bij de supermarkt gestald. Een getuige heeft na de trap de hulpdiensten ingelicht. De jongen heeft een lichte verwonding aan zijn rug.

De politie is op zoek naar getuigen en heeft een signalement van de man gepubliceerd. Het gaat om een man van ongeveer 1,75 meter lang en circa 50 jaar oud. Hij is licht getint, heeft een mager postuur en heeft donker, kort haar met een kalende kruin. Hij reed op vermoedelijk op een damesfiets.