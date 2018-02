3148 mensen rinkelen met fietsbel: wereldrecord verbroken tijdens MaMi-spektakel in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het was een herrie van jewelste. In het Stijlorenrijk (Etten-Leur) is het wereldrecord fietsbellen verbroken tijdens het traditionele MaMi-spektakel. 3148 mensen rinkelden tegelijkertijd met een fietsbel.

De deelnemers verzamelden zich op de Markt en Oud Bredaseweg. Om de bewegingsruimte voor iedereen een beetje prettig te houden, stonden ze daar niet allemaal met een fiets. De bellen waren aan pvc-buis vastgemaakt.

De tekst gaat verder onder de tweet.









De organisatie is avonden bezig geweest met het in elkaar knutselen van de buizen en fietsbellen. "We hebben allemaal een lamme arm, ja", vertelt de voorzitter.

De tekst gaat verder onder de tweet.





Volgens de organisatie is het oude record in Londen gevestigd. Daar maakten 639 mensen lawaai met een fietsbel in 2014.

De tekst gaat verder onder de tweet.





Het MaMi-spektakel is vaste prik op carnavalsmaandag in Etten-Leur. Er wordt iedere keer een nieuw wereldrecord behaald.

