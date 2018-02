GOUD! Historische winst voor Ireen Wüst, vierde keer op rij goud op Olympische Spelen

PYEONGCHANG - Ireen Wüst heeft maandagmiddag goud gewonnen op de 1500 meter. In de elfde rit kwam de schaatsster uit Goirle in actie, toen zette ze een tijd van 1:54:34 neer. In de slotrit kwam de grootste concurrent in actie, maar de Japanse Miho Takagi kon niet tippen aan de tijd van Wüst. Marrit Leenstra eindigde als derde.

Takagi won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden waar ze aan de start stond op de 1500 meter, nu kwam ze met 1.54,55 net tekort. Leenstra werd met 1.55,26 derde.

Tien medailles

Wüst heeft nu vier Olympische Spelen op rij een individuele gouden medaille gepakt. In 2006 won ze voor het eerst goud in Turijn, daarna volgden ook nog gouden medailles in 2010 (Vancouver) en 2014 (Sotsji). In totaal staat de teller nu op tien olympische medailles.





Met tien medailles staat Wüst nu eerste op de eeuwige ranglijst van meest succesvolle schaatssters in de olympische historie. Samen met Claudia Pechstein stond ze tot maandagmiddag op negen medailles. De Duitse haalde vijf gouden plakken, twee zilveren en twee bronzen. Bij Wüst is de oogst vijf keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons.

Zilver

Voor Wüst is het de tweede medaille van deze Olympische Spelen. Zaterdag pakte ze zilver op de 3000 meter, ze bleef toen achthonderdste seconde verwijderd van goud.

