Droom van Ireen Wüst komt uit: 'Fantastisch en onwerkelijk'

PYEONGCHANG - Ireen Wüst won maandag voor de vierde keer op rij individueel goud op de Olympische Spelen. De 31-jarige schaatsster uit Goirle is bezig aan haar vierde en laatste Spelen. Exact twaalf jaar geleden won Wüst haar eerste gouden plak. "De cirkel is rond."

"De vijfde gouden medaille, dat is echt onwerkelijk. De cirkel is rond", zei Wüst na haar gouden race. "Drie jaar geleden heb ik een eigen ploeg opgestart om nog één keer goud te halen. Het is fantastisch dat het dan lukt. Het is heel onwerkelijk. Ik heb er geen woorden voor", zei Wüst met tranen in de ogen.

Droom

Wüst komt deze Olympische Spelen nog in actie op de 1000 meter en tijdens de ploegenachtervolging. Op de 1000 meter rekent ze niet op goud en een eerste plaats met de ploeg is toch anders dan individueel goud. "Ja, dit is een droom die uitkomt. Fantastisch. Het zijn ook mijn laatste Spelen. Voor nu is het even af. Dit pakken ze me niet meer af."

Trainer Rutger Tijssen is trots op Wüst. "Ik heb onwijs veel respect voor Ireen. Dat zit heel diep. Als je al zo lang meedoet op dit niveau, iedere keer jezelf weer op weet te laden. Dat is heel knap."