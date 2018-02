Nicole is oma geworden en heeft haar dochters zien trouwen dankzij de nier van Robert

ETTEN-LEUR/CUIJK - Nicole uit Etten-Leur lag in 2016 op sterven door nierfalen. Na een wanhoopsoproep op Facebook redde een volstrekt onbekende haar leven door een nier te doneren. Dat was Robert uit Cuijk. Nu zijn de twee goede vrienden. En ze kijken allebei met veel spanning naar de stemming over een nieuwe Donorwet, woensdag in de Eerste Kamer.

Voor Nicole was het tekort aan donornieren een kwestie van leven of dood. “De wachttijd is vijf tot zes jaar. Zoveel tijd had ik niet. Robert heeft mijn leven gered.” Inmiddels doet de nieuwe nier zijn werk. Nicole: “Met mijn nier gaat het ontzettend goed. Ik ben veel actiever en kan alles weer.”

Eeuwig dankbaar

Ze is Robert voor eeuwig dankbaar, zegt ze. “Ik had twee dromen: dat ik oma kon worden en mijn dochters zien trouwen. Beide dromen zijn allebei uitgekomen. Ik zie mijn nieuwe kleinzoon Thomas nu elke week.”

Robert heeft op zijn beurt geen moment spijt gehad van zijn donatie: “De eerste drie maanden na de operatie was het wel even zwaar. Maar nu merk ik er niks meer van.” Hij is trots dat zijn nier zijn werk doet: “De dokter zei dat het was alsof ze een Porschemotor in een Lada hadden gestopt”.

Geen moment getwijfeld

Het is bepaald geen vanzelfsprekendheid om een orgaan te doneren, dat bewijst ook de huidige discussie over de Donorwet. Toch deed Robert het, terwijl hij kerngezond is: “Mijn partner is overleden bij een auto-ongeluk. Hij heeft drie organen afgestaan en daarmee drie levens gered. Mede daardoor heb ik geen moment getwijfeld toen ik het verhaal van Nicole las. Ik wist hoe je er iemand mee kan helpen.”

De twee zijn nu goede vrienden. Nicole: “We spreken elkaar heel regelmatig over de telefoon. En we hebben afgelopen september gevierd dat het een jaar geleden was sinds ik zijn nier heb. We zijn verbonden voor het leven.” Robert beaamt dat ze een bijzondere band hebben opgebouwd: “Soms grapt Nicole wel eens: als ik doodga, dan gaat er ook een stukje van jou dood. Zo zie ik dat zelf niet, maar we hebben wel een hechte band.”

Donorwet

Robert en Nicole kijken beiden met spanning naar de stemming in de Eerste Kamer over een nieuwe Donorwet. Daarin wordt besloten of iedere Nederlander na overlijden automatisch orgaandonor wordt, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. Nicole: “Het raakt me persoonlijk. Als je op een wachtlijst staat ben je constant op je hoede. Elke keer als de telefoon gaat denk je: zou dit het zijn? Zo’n nieuwe wet redt levens.”

Robert is ook voorstander van de Donorwet. “Ik snap wel dat mensen het eng vinden dat er in je gesneden wordt. Maar ik merk er bij leven na een korte zware periode niks meer van, dus dan moet het toch zeker kunnen als ik dood ben.”