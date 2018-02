'We wilden het eigenlijk klein houden, maar dat is niet gelukt', boerenbruidspaar trouwt echt

MEGEN - Hij had al de hele dag flinke buikpijn. En zij pakte voor de zekerheid maar een TENA Lady. Gerard Beck en Marion van Boxtel waren maandag het boerenbruidspaar in Keiendonk (Megen). Maar de twee werden niet in de onecht verbonden. De tortelduifjes gingen echt trouwen.

Het stel zou eigenlijk alleen een boterbriefje op het gemeentehuis halen, begin dit jaar. Maar toen de carnavalsvereniging hoorde van de huwelijksplannen, werd het tweetal gevraagd om de boerenbruiloft te doen.

“Laten we een keer gek doen. Het kan nog één keer op onze leeftijd, dus dat doen we dan maar”, vertelt Gerard. “We wilden het eigenlijk klein houden, maar dat is mislukt.”

De twee hebben genoten van de ceremonie. "Het was heel leuk en mooi", zegt Marion. Voor Gerard was daarna de spanning er eindelijk af. "Er kan gefeest worden", zegt hij.

Huwelijksaanzoek

De bruidegom ging met kerst op de knieën voor zijn Marion. “Met een borreltje erbij”, vertelt ze. “Maar ze ging er wel voor”, vult hij aan.

De twee trouwden met hun vrienden en familie erbij. Een echte ambtenaar van de burgerlijke stand voltrok het huwelijk.