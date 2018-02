Gewapende overval op cafetaria Harte5 in Roosendaal, man aangehouden na zoekactie

ROOSENDAAL - Op cafetaria Harte5 aan de Sint Josephstraat in Roosendaal is maandagmiddag een gewapende overval gepleegd. Na een zoekactie in de omgeving heeft de politie een verdachte met een mes aangehouden.

De melding kwam rond vijf uur 's middags binnen bij de hulpdiensten, niet lang daarna kon de verdachte worden ingerekend.  Hij had contant geld buitgemaakt en een mes op zak. De politie meldt dat er nog steeds een onderzoek naar de overval loopt.