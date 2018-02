Boswachter Erik de Jonge mag eindelijk proosten op vondst in de natuur

BERGEN OP ZOOM - Een granaatwerper, aangereden dieren en xtc- of ander afval dat is gedumpt. Je kunt als boswachter vervelende zaken tegenkomen. Erik de Jonge, natuurbeheerder in West-Brabant, kan er wel een boek over schrijven. Deze maandag kan hij er een nieuw hoofdstuk aan toevoegen, maar nu gelukkig met een knipoog.









Wat trof hij namelijk aan in een bosgebied tussen Bergen op Zoom en Wouw? Twee kratten bier. Wat wil je, het is carnaval.

Rondje voor de boswachter

Maar kennelijk waren degenen die de kratten – en helaas ook wat andere troep zoals een winkelmandje, bouwval en oude kastdelen – hebben achtergelaten toch in een goede bui. Of wie weet werden ze wel gestoord tijdens een bosfeestje. Hoe dan ook: er zat zowaar nog een rondje in voor boswachter Erik de Jonge, want een aantal flesjes was niet geopend. En van het statiegeld zou hij misschien nog een broodje kaas of een vette hap kunnen kopen. Met drank alleen red je het immers niet tijdens carnaval.