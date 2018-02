'Trap er niet in!' Floortje kon je pakket niet bezorgen, bel naar dit dure betaalnummer

EINDHOVEN - "Trap hier niet in! Dit betreft een oplichtersbende!" Duidelijker kan de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex aan de Franklin D. Rooseveltlaan in Eindhoven het niet maken. Volgens voorzitter Bart Jansen is een aantal bewoners mogelijk zelfs al besodemieterd.

Alle bewoners van het flatgebouw – kopers én huurders - kregen deze maandag een bedrieglijk echt lijkend formulier in de bus: met de vriendelijke groeten van Floortje van ADEO Pakketkoeriersdiensten.

Duur telefoontje

Er zou die dag zijn geprobeerd een pakket te bezorgen, maar er was niemand thuis, zo staat er te lezen. Of de bewoner even wil bellen met een bepaald telefoonnummer. Nou doe dat dus maar niet, want volgens Bart moet je minuten blijven hangen voordat de verbinding wordt verbroken. Ondertussen ben je wel 1,50 euro per minuut aan belkosten kwijt. Dat is dus oplichting en van een pakketje is nooit sprake geweest.

Maar de dader, of in ieder geval de bezorger, kan misschien snel opgespoord worden. Het appartementencomplex heeft namelijk een gesloten camerasysteem. Hierop is te zien hoe een man de nepformulieren in de brievenbussen doet.