Carnavalskrakers meezingen tijdens Kruikenstad in Koor

Het is weer superdruk dit jaar.

TILBURG - Op de Heuvel in Tilburg werd er maandagavond weer massaal gezongen onder begeleiding van een gigantisch live-orkest tijdens Kruikenstad in Koor. Bekende en nieuwe carnavalskrakers werden gezongen door het publiek en door het Groot Kruikenstad in Koor Harmonieorkest.

Kruikenstad in Koor werd live uitgezonden. Vorig jaar zongen er naar schatting zo’n 3500 mensen op het plein uit volle borst mee.

Hallo allemaal

Ook dit jaar was het weer gezellig druk op de Heuvel. De avond werd geopend met het Tilburgs volkslied en natuurlijk met het megapopulaire 'Hallo Allemaal'.