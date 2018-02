Vuurwerk op hals van paard geplakt en aangestoken, Eros komt er met schroeiplekken vanaf

EINDHOVEN - Drie keer per dag bezoekt de 19-jarige Chiara Curcuruto haar paard Eros. Hij staat in een stal in de buurt van het Eindhovens stadsdeel Woensel. Net nu Chiara op vakantie is in Oostenrijk gebeurde er iets verschrikkelijks: onbekende daders plakten vuurwerk op de hals van Eros. “Hij was heel paniekerig”, vertelt de aangeslagen Eindhovense.

Zondagochtend kreeg Chiara een verontrustend telefoontje van een vriendin die tijdens haar vakantie voor Eros zorgt. “Hij stond binnen in de stal”, vertelt Chiara vanaf haar vakantieadres. “De daders zijn binnengedrongen, hebben zijn halsdeken afgedaan en het vuurwerk met zwarte tape op zijn hals geplakt, precies op de plek waar zijn slagader zit.”

Schroeiplekken

Wonder boven wonder kwam het onschuldige dier er redelijk goed vanaf. “Het vuurwerk is afgegaan maar hij heeft gelukkig alleen schroeiplekken opgelopen.” Eros heeft wel veel stress. “Hij durfde zijn stal niet meer in. Hij was heel bang”, aldus Chiara. “Mijn vader moest hem op een andere plek eten geven.”

Chiara’s moeder gaat woensdag aangifte doen. Eerder kan niet vanwege de carnavalsdrukte bij de politie. Of het een gerichte actie is, weet Chiara niet. “Ik heb wel een raar gevoel. Hij staat daar nu alleen en ik ben heel ver weg. Ik weet niet wat er nog kan komen.”

Eerdere mishandelingen

Bovendien is het niet de eerste keer dat er iets gebeurt. De shetlander van Chiara is tijdens haar vakantie al twee keer weggelopen. In een wei tegenover de stal van Eros zijn eerder de staarten van paarden afgeknipt. Volgens de Eindhovense worden nu camera’s en schrikdraad geplaatst bij de stal.

Chiara denkt erover om haar paard te verplaatsen, maar dat is een lastige keuze. Eros is opgegroeid in die kudde. “Ik hoop gewoon dat het geen gerichte actie is”, zegt Chiara. “Dat hij niet bang hoeft te zijn. En dat de dader snel wordt gevonden.”