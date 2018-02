Carnavalsvierders krijgen gevaarlijke stof over zich heen

TILBURG - In Tilburg hebben meerdere personen maandagavond een gevaarlijke stof over zich heen gekregen. De mensen zijn naar de huisartsenpost op de Lage Witsiebaan gebracht.

Het incident werd rond tien uur gemeld. Volgens persfotograaf Toby de Kort kregen ze het spul over zich heen in een horecagelegenheid, om welke gelegenheid het gaat is niet bekend. De mensen zouden carnaval aan het vieren zijn geweest. Voor het incident zijn vijf ambulances uitgerukt. 

De politie is niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de betrokkenen zijn.