'Er is niet geknipt, dit zijn wij!' Docuserie over Bredase volksbuurt valt in de smaak

BREDA - Je kon een speld horen vallen maandagavond in de Bredase wijk Tuinzigt. De bewoners van de volkswijk zaten aan de buis gekluisterd voor de eerste aflevering van Typisch Tuinzigt, een documentaireserie over hun wijk. Wij keken mee met één van de hoofdrolspelers, Jan Koetsier, oftewel dj Janoesj.

Toeterend op zijn scootmobiel opent Jan de allereerste aflevering. Op deze manier crosst hij elke dag heel wat rondjes door zijn wijk. "Als je groet, dan groet iedereen netjes terug. Het is gewoon een heel gezellige wijk om te wonen."

'Tuigzicht'

“Hier in Breda wordt de wijk ook wel ‘Tuigzicht’ genoemd. De buitenwereld lijkt weinig te begrijpen van deze wijk”, klinkt de voice-over. Een herkenbaar probleem voor Jan. "We worden gezien als een slechte wijk, maar dat komt ook wel een beetje door toedoen van de gemeente."



Doodgeschopt

Volgens zijn medebewoner Ichem hebben rijkere mensen altijd wat te zeggen over de wijk. “Volgens de rijken zijn wij een shitwijk. Een gare wijk, een achterstandswijk. Die hebben altijd wat te zeggen over ons. Die voelen zich beter dan wij.”



Jan wordt geraakt door de ellende die bewoonster Carla heeft meegemaakt. De tranen rollen over haar wangen wanneer ze vertelt over haar verleden en over haar baby die is doodgeschopt toen 'ie nog in haar buik zat.



Bets van het buurtwinkeltje

"Hé, da's Bets!", lacht Jan. Bets is een andere hoofdrolspeelster. Ze is de eigenaresse van een buurtwinkeltje en ze is misschien wel het bekendste van allemaal. Bets woont al zo’n vijfendertig jaar in de wijk en helpt de bewoners waar ze maar kan. “Van het begin af aan was het hier dat buren elkaar echt helpen.”



Puur

Jan is dik tevreden met het eindresultaat en kan niet wachten om de volgende afleveringen te bekijken. "Dit is echt wij. Er is niet geknipt, er is niet met woorden gespeeld, dit zijn gewoon wij. Puur. Meer kunnen wij er niet van maken."