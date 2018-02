Burgemeester Eindhoven gaat strijd aan met 'wijkkoningen'

EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester John Jorritsma wil de strijd aangaan met ‘wijkkoningen’. Dat zegt hij in een interview met het FD.

Volgens Jorritsma gaat het om 'mensen met in hun huis vaak rolluiken aan de binnen- en buitenkant, de mooiste auto voor de deur, overal camera's geïnstalleerd, maar ze hebben geen geregistreerd inkomen'.

Naïef

In het interview noemt Jorritsma het ‘naïef’ dat deze mensen zo vrij mogen bewegen, terwijl duidelijk is dat er iets niet in de haak is. ”Jonge mensen die een nieuwe Porsche rijden en de benzine van hun uitkering betalen. Mannen die nog nooit een scheerapparaat hebben gebruikt, maar wel tientallen panden op hun naam hebben staan.”

De burgemeester wil onder andere digitaal onderzoek gebruiken om deze criminaliteit aan te pakken. Ook zinspeelt hij op een aanpassing van privacyregels, die volgens Jorritsma een effectieve opsporing verhinderen.

