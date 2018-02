Grote toename anonieme misdaadtips in Oost-Brabant

EINDHOVEN - De politie in Oost-Brabant heeft een opvallende toename (11,2 procent) aan anonieme misdaadtips geregistreerd in 2017. Nergens in Nederland was de groei aan meldingen groter. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem.

In totaal kwamen er 1305 meldingen binnen in Oost-Brabant in 2017. Het jaar daarvoor waren dat er nog ruim 130 minder (1174).

De meeste meldingen hadden te maken met soft- en harddrugs. Hier is landelijk (regionaal werden hier geen cijfers over bekendgemaakt) ook de grootste stijging in geregistreerd (20 procent meer meldingen). Ook mishandeling, onverantwoord rijgedrag en vuurwapens werden relatief vaak gemeld. Daarnaast was er in Oost-Brabant een opvallende stijging van het aantal moord- en doodslagmeldingen (25 in 2016 en 52 in 2017).

LEES OOK: Burgemeester Depla: ‘Drugslabs zijn tikkende tijdbommen, melden doe je voor je eigen veiligheid'

Actief campagne

Uit een eerder onderzoek bleek nog dat flink deel van de Brabanders geen melding zou doen van misdaad uit angst voor de gevolgen. Zo bleek dat twintig procent van de Brabanders naar eigen zeggen geen drugslab zou melden, ook al zijn de gevaren voor de omgeving vaak groot.

De afgelopen jaren is door politie en politiek actief campagne gevoerd om mensen aan te moedigen melding te doen van drugslabs. Het is mogelijk dat een deel van de extra meldingen hiermee te maken heeft.

Meldingen gelijk

In West-Brabant bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk. Wel komen hier al jaren relatief veel anonieme meldingen binnen. Landelijk gezien komen per tienduizend inwoners alleen in Limburg jaarlijks meer meldingen binnen. Ook hier gaat het vooral om meldingen die te maken hebben met soft- en harddrugs.