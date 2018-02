Meerdere auto's gaan in vlammen op in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een flinke autobrand heeft de bewoners van een flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom wakker gehouden maandagnacht. Rond half vier kreeg de brandweer een melding binnen van een auto die in brand stond.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig dat ernaast stond, een bedrijfsauto, ook volledig uitbrandde. Andere geparkeerde auto's liepen brandschade op.









Omdat het vuur groter was dan gedacht, werd er een tweede wagen opgeroepen. Met een hoop schuim en liters water was enkele tijd later het vuur geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandstichting is niet uitgesloten.