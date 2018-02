Moeder van Ireen Wüst zet schroom opzij: 'Dit is zo'n bijzonder moment!'

GANGNEUNG - “Lieve Ireen. Ik doe dit normaal nooit en het is echt ook niks voor mij, hoor ik je zeggen, maar dít is zo'n bijzonder moment dat we tegen elkaar gezegd hebben: we doen het!” Ook Jeannet Wüst doorbrak maandag een barrière.

De moeder van vijfvoudig olympisch winnaar Ireen uit Goirle staat niet graag in de belangstelling en ze heeft een broertje dood aan interviews. Toch beklom ze het podium van het Holland Heineken House in Gangneung. Om samen met haar echtgenoot Wim hun dochter trots de traditionele winnaarstegel te overhandigen.









Vier op een rij

Dat ze hierbij door Ireen even op de vingers werd getikt, och, dat kan in de beste familie gebeuren. Ma Jeannet, duidelijk niet gewend aan het toespreken van haar dochter voor zo’n groot publiek, refereerde in haar woordje aan vier behaalde olympische titels. “Vijf”, werd ze direct door Ireen gecorrigeerd. Inderdaad, vijf, maar moeders bedoelde het goed: dochterlief had eerder die dag voor de vierde keer op rij tijdens de Winterspelen een gouden medaille behaald op een individueel nummer.

Zeldzaam, uniek, bijzonder, ongekend, waanzinnig: noem het hoe je het wil. Voor Jeannet en Wim in ieder geval alle reden hun schroom even opzij te zetten. En hun dochter meermalen en plein public te kussen en te omhelzen. Pa Wim sprak haar nog toe met de volgende woorden: “Ireen, 12 februari 2006 was de eerste. Twaalf jaar later de vijfde.” Daarna volgde het zoveelste groot applaus, een bijna onophoudelijk ‘Wüst, Wüst, Wüst’-gescandeer in het Holland Heineken House en het doorgeven van een enorme gouden medaille boven de hoofden van het uitzinnige publiek.

'We are the champions'

Als klap op de vuurpijl deed ook Van Velzen nog een schepje op de feestvreugde. De artiest, met ex-topschaatser Mark Tuitert de spreekstalmeesters op het podium: “Een jaar geleden spraken we elkaar tijdens de WK shorttrack. Toen beloofde ik je ‘We are the champions te spelen als je hier zou winnen.” Belofte maakt schuld en los gingen de remmen weer bij Van Velzen, Ireen Wüst (blijer dan ooit leek het wel) en de uitzinnige toeschouwers in het Holland Heineken House. Mag het? Ja, dat mag. Het was één ontlading van emotie en spanning, want was de ontknoping op de 1500 meter, om met Ireen te spreken, ‘echt zenuwslopend.’

'Dit is fantastisch'

De koningin van de Winterspelen over de belangstelling van haar familie: “Ik vind het zo bijzonder, want ze zijn met 22 man sterk afgereisd. Ze zijn er allemaal, ook mijn vier neefjes. Om dat op mijn laatste Olympische Spelen mee te maken, vind ik fantastisch.”

En alsof vijf gouden plakken nog niet voldoende is, durfde de emotionele Goirlese toch nog te hopen op meer. Op een zege op de ploegachtervolging en wie weet ook een ereplaats op de 1000 meter. Maar of pa en ma dan ook weer het podium zullen verschijnen? Het moet geen gewoonte worden.