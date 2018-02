A4 richting Antwerpen weer vrij, door vrachtwagen aangereden man naar ziekenhuis

HOOGERHEIDE - Op de A4/A58 is dinsdagochtend tussen de afslag Hoogerheide en afslag Bergen op Zoom-Zuid een man aangereden door een vrachtwagen. Hij is rond tien uur met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg in de rijrichting Antwerpen was de hele ochtend afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Er wordt onderzocht wat de man op de snelweg deed en hoe hij daar is gekomen. De ingestelde omleidingen zijn rond half een beƫindigd.

Het verkeer dat vaststaat wordt omgeleid. Op de melding kwamen meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter af. De VID raadt het verkeer naar Bergen op Zoom aan om te rijden via Roosendaal en Breda, en het verkeer richting Vlissingen via Zierikzee (A59, A29 en N59).