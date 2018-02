Duo opgepakt na vechtpartij in Oudenbosch, omwonenden hoorden ook knallen

De politie doet onderzoek in de straat (foto: Stuve Fotografie).

OUDENBOSCH - De politie heeft dinsdagochtend twee mannen opgepakt voor een vechtpartij in de Thorbeckestraat in Oudenbosch. Buurtbewoners hebben tegen agenten gezegd dat ze ook knallen hebben gehoord en iemand met een stok of iets dergelijks zagen lopen.

De politie kreeg rond vijf uur 's ochtends meerdere meldingen over mensen die in de straat aan het vechten waren. Meerdere agenten gingen ernaartoe, maar troffen niemand meer aan.

Duo kwam aanlopen

De twee verdachten van 21 en 22 jaar kwamen enkele uren later aanlopen. Ze zijn aangehouden en naar de cel gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en waar de knallen vandaan kwamen. De omgeving werd afgezet. Er is met een politiehond naar sporen gezocht. Ook werd een huis aan de Thorbeckestraat doorzocht.