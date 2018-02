Valentijnsdag vergeten? Doe snel nog wat inspiratie op

EINDHOVEN - Of je nu al jaren bij elkaar bent, of misschien met carnaval een nieuw liefje hebt veroverd. Op Valentijnsdag mag je best wat moeite voor elkaar doen. Helemaal vergeten iets leuks te plannen of halen? Doe dan op de valreep nog wat inspiratie op voor woensdag.

Bij Dierenrijk in Mierlo kun je de Tour d’Amour doen. Op de dag van de liefde leren bezoekers alles over hofmakerij en liefde bij dieren. Ook zijn er blind dates met bijzondere exemplaren en kun je bij het voeren kijken. ‘All we feed is love’, aldus de dierentuin.

Een romantisch diner voor twee met je eigen dichter erbij. Een van de beste dichters van Eindhoven, Linde ten Broek, schrijft aan tafel speciaal voor jouw lief een gedicht. Helemaal op maat gemaakt dus. Ze doet dat in restaurant Quatre Bras in Best.

Amerikaanse klassieker

Een filmpje pakken kun je op Valentijnsdag ook net even iets origineler doen. Op de parkeerplaats van de Cacaofabriek in Helmond is een drive-in bioscoop geplaatst. Lekker knus in de auto samen. De film die draait is La La Land.

Een kleinigheidje is vaak ook al voldoende. Met chocola zit je eigenlijk altijd goed. Helemaal als er liefdesversterkende ingrediënten in zitten. Björn Olaf Royd Cocu van Intelligentia ICE in Eindhoven heeft twee bonbons ontwikkeld. Eentje met pure chocolade en een vulling van onder meer zwarte kersen en pinot noir voor mannen. En een vrouwelijke met witte chocolade en een vulling van onder meer rozen, passievrucht en framboos.

Dates voor singles

Nog vrijgezel, maar wel zin in een afspraakje? Bij Escaperoom Eindhoven kunnen singles hun slag slaan tijdens Valentijnsdag. Zit je wel meteen een uur lang opgesloten samen tijdens de eerste date. Aanmelden voor woensdag kan niet meer, maar er komen meer edities van het ‘escdaten’. Met een beetje geluk heb je volgend jaar dan wél een Valentijn.

In Breda is ook gedacht aan de mensen die nog op zoek zijn naar de liefde. Je kunt er ‘CineSjansen’ bij Chassé Cinema. Samen met andere singles kijk je een film in een speciale zaal. Voor en na de voorstelling kun je samen borrelen en flirten.