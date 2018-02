22 keer gezakt voor rijexamen en dus rijdt Bredanaar tien jaar zonder rijbewijs

De rechtbank in Breda (Foto: René van Hoof)

BREDA - Een 33-jarige man uit Breda moet van de politierechter twee maanden de cel in voor het rijden zonder rijbewijs. In november vorig jaar is hij voor de zoveelste keer aangehouden omdat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat. De man zakte 22 keer voor zijn rijexamen. Hij rijdt al bijna tien jaar zonder rijbewijs en verzekering door Breda.

"Wat helpt hier eigenlijk nog? De verdachte heeft overal lak aan en brengt mensen in gevaar", verzucht de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Breda. De man, die niet zelf niet naar de rechtbank is gekomen, staat voor de zoveelste keer terecht voor rijden zonder rijbewijs. De politie heeft hem hiervoor al vijftien keer een bekeuring gegeven en hij kreeg al tien keer een veroordeling bij de rechtbank.

Noodgeval

De man is in november weer aangehouden door de politie omdat hij achter het stuur zat van een Renault Clio. Hij verklaarde toen dat het om een noodgeval ging, omdat zijn zoontje op school was gevallen.

Maar naast de man zat een vriend van hem die wel een rijbewijs had. De rechter noemt het onbegrijpelijk dat de man toch weer zelf ging rijden.



'Kankerhoer'

De politierechter neemt het de man ook kwalijk dat hij bij zijn aanhouding de politie heeft uitgescholden voor 'kankerhoer' en 'hoerenzonen'. Temeer omdat een van de agenten een familielid door kanker heeft verloren.



De rechter nam de eis van de officier van justitie over en veroordeelde de man tot een geldboete van 250 euro voor het schelden op de politie. Voor het weer rijden zonder rijbewijs moet hij twee maanden onvoorwaardelijk de cel in. "Dat is helaas de wettelijke maximale straf", aldus de rechter.