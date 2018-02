Pakketbezorger: 'Geen oplichting in Eindhoven, fout in systeem wordt hersteld'

EINDHOVEN - De politie weet van mogelijke misleidingspraktijken in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Volgens een woordvoerster is er echter nog geen aangifte gedaan. Wijkagenten houden wel een vinger aan de pols.

De politie reageert op berichtgeving bij Omroep Brabant over ADEO Service Pakketdienst. Het bedrijf kwam maandag in opspraak, omdat het inwoners van Eindhoven met een folder mogelijk opzettelijk heeft benadeeld.

Excuses en schadeloosstelling

Volgens een woordvoerder van ADEO is er van oplichting geen sprake en zijn mensen door een fout in een adressensysteem onterecht aangeschreven. Hij biedt excuses aan en heeft aangekondigd dat gedupeerden schadeloos zullen worden gesteld.

De gewraakte folder is maandag op grote schaal in zes woonblokken in het Eindhovense stadsdeel Woensel verspreid. Hierin staat dat er een pakketje is aangeboden, maar dat was helemaal niet het geval. Toch werd mensen geadviseerd een nummer te bellen, waarbij de kosten hoog zouden kunnen oplopen.

'Geen oplichter'

Volgens de woordvoerder van ADEO klopt ook dat niet. “Er is wel een fout gemaakt en die willen we snel herstellen. We zijn een startende ondernemer en geen oplichter”, aldus de man, die laat weten dat het probleem is verholpen en dat mensen contact kunnen opnemen met zijn bedrijf.

Hij wil graag overleggen met de Vereniging van eigenaars, die appartementen bewonen aan de Franklin D. Rooseveltlaan in Eindhoven. Deze organisatie heeft de zaak gemeld. Ook heeft ze in het appartementencomplex een briefje opgehangen om de bewoners van de huur- en koopwoningen te waarschuwen.

'Wees alert’

De politie liet verder weten dat ze aan het uitzoeken is wat er aan de hand is. Ook meldt ze het vooral belangrijk te vinden om mensen erop te wijzen om alert te zijn op dit soort praktijken. Ook de fraudehelpdesk waarschuwt hiervoor.