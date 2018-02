Recordpoging saxofoonstaan mislukt, koude douche voor de Klinkers in Helmond

HELMOND - Muziek stroomt door de aderen van hofkapel de Klinkers in Helmond. Om hun 55ste verjaardag te vieren bedachten de leden een toepasselijke stunt. Ze wilden met honderden mensen een gigantische saxofoon gaan vormen. Saxofoonstaan dus. Daarvoor zijn heel veel Brabanders nodig, maar die waren er niet.

Dinsdagochtend vroeg. De krijtstrepen staan getekend op de grond bij het Kasteelplein in Helmond. Het is de bedoeling dat hier honderden mensen tussen de strepen gaan staan. De Klinkers zijn waarschijnlijk héél vroeg opgestaan om die lijnen neer te zetten, want hier en daar zijn ze flink uitgeschoten. De wereldrecordpoging van de-grootste-menselijke-afbeelding-van-een-muziekinstrument, is nu nog in handen van de Fransen. Om een nieuw record neer te zetten zijn minimaal 1750 mensen nodig.









Geen record

Ondanks oproepjes van de organisatie blijft het opvallend rustig in Kattegat. Ze komen zo`n duizend mensen te kort voor het record. Om even na half twee wordt het oordeel geveld: Hofkapel de Klinkers zet dit jaar geen nieuw record neer. Het is een koude douche voor de jarige hofkapel. De organisatie haalt de schouders op. "Het is pech maar we gaan door", klinkt het in Helmond.



Voor het huidige record uit juni 2014 vormden 1660 mensen een gigantische saxofoon op de Promenade du Paillon in Nice. Het muziekinstrument is het logo van het plaatselijke jazzfestival.