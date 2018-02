Waar in Brabant werd het meeste geflitst? Helmond voert lijst aan, Eindhoven en Tilburg in top 3

BREDA - In Brabant werden in 2017 maar liefst 562.181 mensen bekeurd omdat ze te hard reden. Nog eens bijna 36.000 mensen kregen een bekeuring omdat ze door rood licht reden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft gepubliceerd. Het CJIB int de boetes in opdracht van de overheid.

Inwoners van Helmond lopen de grootste kans geflitst te worden. Op de Europaweg in Helmond flitsten de kasten ruim 33.000 keer. Uitgaand van een gemiddeld boetebedrag van 50 euro per boete, leverde dit de staatskas meer dan 1,6 miljard euro op. Helmond vestigt overigens geen landelijk record. Onder meer in Westland, Hilversum en Putten brachten flitspalen meer op.

De gemeente Eindhoven staat op een tweede plaats in Brabant. Op de John F. Kennedylaan die van het centrum naar de snelweg loopt, mag je maar 70. Automobilisten trappen op de tweebaans weg echter regelmatig het rechterpedaal te diep in. Maar liefst 27.101 boetes werden hier uitgedeeld aan hardrijders.

Tilburgse cashcow

Op de derde plaats in Brabant eindigt de gemeente Tilburg. Meer dan 25.000 mensen werden geflitst op de Ringbaan Oost (maximaal 50 kilometer per uur) en nog eens 742 bestuurders reden bij de kruising van de Ringbaan Oost met de Caspar Houbenstraat door rood.

Eindhoven heeft de twijfelachtige eer om naast de tweede plaats ook de vierde plaats naar zich toe te trekken. Op de Marconilaan mag je maar 50, maar dat lijken veel bestuurders niet te weten of te negeren. 24.511 keer werd hier geflitst voor snelheid en 85 keer voor rood licht.

Hoge boetes in Nederland

De boetes in Nederland zijn in vergelijking met andere Europese landen erg hoog. Alleen de administratiekosten bedragen al 9 euro. In de bebouwde kom zijn de boetebedragen per kilometer hoger dan buiten de bebouwde kom. Ook bij werkzaamheden moeten automobilisten dieper in de buidel tasten. Wie vijftien kilometer te hard rijdt binnen de bebouwde kom moet 103 euro betalen, bij 25 kilometer te hard komt dit op 211 euro. In Duitsland betaal je ongeveer 20 euro voor vijftien kilometer te hard en 70 euro voor 25 kilometer te veel.

In Nederland zijn de meeste analoge flitspalen vervangen door digitale. De flitspaal flitst niet echt meer, maar de beelden worden via infrarood vastgelegd. Het gebrek aan een flits zorgt wel vaker voor een verrassing op de deurmat.

Weten of er in jouw gemeente veel geflitst wordt? Kijk dan hier.