Dode gevonden in de Dommel, politie doet onderzoek met helikopter

BOXTEL - In de Dommel aan de Florijn in Boxtel is dinsdagmiddag een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek. Een voorbijganger ontdekte het lichaam en sloeg alarm.

Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Forensisch experts onderzoeken hoe de persoon om het leven is gekomen. Een politiehelikopter gaat vanuit de lucht overzichtsfoto's maken.

"Het zou een ongeluk, natuurlijk overlijden of misdrijf kunnen zijn. Dat weten we nog niet. Dat zijn we allemaal aan het onderzoeken", laat een woordvoerder van de politie weten.