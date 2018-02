Fit met Rico Verhoeven, kickbokskampioen brengt app uit met fitnessoefeningen

HALSTEREN - Wil je net zo fit worden als wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven? De topsporter uit Halsteren bracht deze week een nieuwe app uit: The Winners Workout. In vijftig dagen zou je in vorm moeten komen met een breed scala aan oefeningen voor beginners, gemiddelde sporters en gevorderden.

De app downloaden is gratis en na registratie en het invullen van gewicht, lengte en land krijg je een Engelstalig filmpje van Rico te zien, gekleed in een t-shirt met het veelzeggende woord ‘winner’. “Het is geen trucje, het is een liftestyle en mentaal proces”, moedigt hij je aan terwijl je hem met gewichten in de weer ziet en ziet opdrukken. “Eten, rusten en trainen zoals ik doe.”

Je kunt kiezen uit verschillende trainingsdoeleinden. Kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit of een mix van deze drie. Je kunt een fitheidstest doen of zelf kiezen voor een niveau; beginner lijkt afgezet tegen de hoge normen van Rico het veiligste. Op de eerste smartphone (Android) sluit de app daarna echter steeds af, op de iPhone kom je wel iets verder, maar blijk je geen oefeningen te kunnen doen met de gratis versie. “No workout available’, verschijnt, onze goede bedoelingen ten spijt. De volledige versie kost 8,99 euro.

Glute bridge en bench dips

Dan maar naar het menu, waar Rico een ontbijt, lunch en diner heeft samengesteld met ‘essentiele voedingsstoffen’, maar ook hier is geen gratis versie van beschikbaar. Dan maar betalen, dan gaat het beter. We kunnen kiezen uit oefeningen in een fitnesszaal of oefeningen thuis. Het gekozen doel is kracht, we krijgen onder meer een glute bridge voorgeschoteld, de bent knee bench dips en de pallof press.

Muziek van Hardwell

In beeld staat hoe vaak je een oefening moet, hoe vaak je het moet herhalen en hoe lang de rustperiode is. Begin met lichte gewichten, waarschuwt Rico. De oefeningen zijn in ieder geval afwisselend, zo ligt je bij de glute bridge met je schouders en hoofd op de grond, terwijl je met je onderrug en benen een brug vormt en sta je bij de pallof press rechtop, waarbij je met je armen de kabel van een fitnesstoestel wegduwt en je core en schouders traint. De achtergrondmuziek van de video’s is geproduceerd door DJ Hardwell uit Breda. Brabantser kan niet, hoe internationaal de video ook is (je kunt kiezen uit meer dan 200 landen)

Krijgt Rico met de app de mensen die dat nog niet deden aan het sporten? Alles wat de topsporter momenteel aanraakt verandert in goud. Zo kwam in januari zijn goed verkopende boek uit en had hij als stemacteur een hoofdrol in een film. De app zal onder zijn fans dan ook veel gedownload worden en Rico heeft zo te zien veel tijd in de app gestoken. Maar los van het Rico-sausje zijn de oefeningen vrij standaard, zoals je met goedkopere of gratis apps ook kunt trainen.