Blijdschap en opluchting bij orgaandonor Robert na instemming nieuwe donorwet

CUIJK - Blij en opgelucht is hij: nier-donor Robert uit Cuijk. Dinsdagmiddag stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe donorwet. Robert volgde de stemming op tv. 'Dit is zo belangrijk.'

De nieuwe donorwet zorgt ervoor dat iedere Nederlander vanaf juli 2020 automatisch als donor geregistreerd staat, tenzij er bezwaar wordt gemaakt. In het huidige systeem is iemand alleen orgaandonor als diegene dat expliciet heeft vermeld.

Facebookmatch

Robert Cooijmans uit Cuijk weet hoe belangrijk de nieuwe wet voor veel mensen is. Hij stond namelijk bij leven een orgaan af aan Nicole uit Etten-Leur. De twee kwamen in contact toen Robert de wanhoopsoproep van Nicole voor een nieuwe nier op Facebook zag.

"De wachttijd voor een nieuwe nier is vijf tot zes jaar. Zoveel tijd had ik niet. Robert heeft mijn leven gered", vertelde Nicole eerder aan Omroep Brabant. De donorwet moet een eind maken aan de lange wachtlijsten voor patiënten die een nieuw orgaan nodig hebben.

Na de stemming belde Robert met een net zo blije Nicole.

Kleine meerderheid

Voor het debat dinsdagmiddag begon liet Robert nogmaals weten dat hij hoopte dat er in Nederland een nieuw donorsysteem zou komen. "Er is sprake van schrijnende tekorten. Door de nieuwe wet hoeven minder mensen te sterven."

Dat de nieuwe wet er zou komen, was voor de stemming nog geen uitgemaakte zaak. Het was tot op het laatste moment spannend of er een meerderheid zou komen voor de wet. Uiteindelijk stemden 38 Kamerleden voor de nieuwe wet, 36 stemden tegen.

Vlak na de uitkomst van de stemming was de website van het donorregister korte tijd uit de lucht. Inmiddels is de website weer bereikbaar.