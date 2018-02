Wie schopte zomaar een 2-jarige peuter in zijn rug? Politie tast in het duister

ROSMALEN - Het 2-jarige jongetje dat maandagochtend in Rosmalen in zijn rug werd getrapt door een onbekende man, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt de politie. De man die hem trapte, is echter nog steeds niet gevonden.

De peuter was samen met zijn moeder aan het wachten bij de Aldi aan de Molenhoekpassage om de straat over te steken, toen hij vanuit het niets werd geschopt. De politie bracht zo snel mogelijk een signalement van de man naar buiten.

Geen bruikbare tips

“Helaas heeft de vele aandacht en de uitgebreide oproep nog niet geleid tot bruikbare tips, dus informatie blijft welkom”, laat de politie weten. De dader zou een licht getinte man van rond de vijftig jaar oud zijn. Hij is mager en heeft donker, kort haar met een kalende kruin. Hij reed vermoedelijk op een damesfiets. De politie hoopt de dader alsnog te kunnen pakken, laat een woordvoerder weten.