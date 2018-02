Twee mensen vallen van carnavalswagen, optocht staat even stil

HAPS - Tijdens de carnavalsoptocht in Haps is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd aan de Zoetendaalstraat. Twee personen vielen van een wagen af. Vermoedelijk zijn een of meerdere personen onder een aanhanger van de wagen terechtgekomen.

De twee personen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.

Omleiding

Noud Tromp van carnavalsvereniging ‘T Lup Lekker Horssen (niet de vereniging die betrokken was bij het ongeval) vertelt dat de optocht even stilstond. “We wilden mee gaan lopen met een andere wagen uit Horssen dus we waren aan het wachten. Maar de optocht kwam maar niet.” Uiteindelijk is volgens Noud de optocht van Haps wel doorgegaan, maar is de route aangepast.