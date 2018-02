Bas (18) verloor tijdens het carnavallen een hanger met de as van zijn vader

DEN BOSCH - Het was een carnaval met een zwart randje voor Bas van Riel (18) uit Waalwijk. Hij verloor in het Bossche feestgedruis afgelopen maandag een dierbare ketting met daarin de as van zijn overleden vader. Hij droeg de ketting elke dag en zet alles op alles om hem terug te vinden.

Bas zocht de hele Bossche markt af, toen hij erachter kwam dat de hanger weg was. Maar dat bleek zoeken naar een naald in een hooiberg. “Ik was maandag vanaf vier uur aan het carnavallen in Den Bosch en rond middernacht kwam ik erachter dat ik de hanger niet meer had. Ik had ineens de ketting in mijn hand, maar zonder de hanger met daarin mijn vaders as.”

Hij vermoedt dat hij hem in de buurt van café ’t Paultje is verloren, maar hij is die avond in verschillende kroegen en op de markt geweest. Hij hoopt dat iemand hem heeft gevonden.

Emotionele waarde

Al een jaar lang droeg Bas de ketting elke dag. Zijn vader overleed in april 2016 op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. “Toen hij in de auto stapte, brak hij zijn rib. Pas maanden later kwamen ze erachter dat het kanker was. Het was al uitgezaaid. Hij is zelfs in het ziekenhuis nog getrouwd met mijn stiefmoeder.”

Dat de hanger veel emotionele waarde heeft, spreekt voor zich. Bas’ oproep op Facebook wordt al veelvuldig gedeeld, maar nog zonder resultaat. Hij hoopt dat hij de hanger snel weer om zijn nek kan dragen.